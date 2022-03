OM - Mercato : vers une sortie de crise inattendue pour Alvaro !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que tous les internationaux sont rentrés à Marseille et préparent désormais le choc à Saint-Etienne samedi soir, Alvaro Gonzalez manque à l'appel. Et selon les informations de RMC et de L'Equipe, on ne devrait plus le revoir à l'OM ! Le défenseur espagnol de 32 ans a atteint le point de non-retour avec Jorge Sampaoli, si bien qu'aussi bien le joueur que le staff technique verraient d'un bon œil une fin anticipée de son contrat.

D'après RMC, les représentants d'Alvaro négocient actuellement avec Pablo Longoria une rupture d'un bail pourtant prolongé l'été dernier. Ce que L'Equipe confirme en précisant que les discussions sont parfois assez tendues. Depuis hier, les supporters marseillais multiplient sur les réseaux sociaux les messages de soutient à l'encontre de l'Espagnol, tellement apprécié pour sa combativité. L'Equipe précise que Samuel Gigot ne viendra pas le remplacer numériquement en cas de départ prématuré, et ce quand bien même il ne resterait plus que trois défenseurs centraux dans l'effectif (Saliba, Caleta-Car, Peres) après l'opération de Balerdi...

Pour résumer Retourné en Espagne avec l'accord du club, Alvaro Gonzalez ne devrait pas remettre les pieds à l'Olympique de Marseille ! Ses représentants négocieraient une rupture de contrat. Le divorce semble définitivement consommé avec Jorge Sampaoli.

Raphaël Nouet

Rédacteur