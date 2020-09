OM - Mercato : Villas-Boas a eu le feu vert, il met le paquet pour cet attaquant !

L’OM scrute bel et bien le marché des attaquants pour boucler son mercato estival. Alors que les noms d’El Bilal Touré et de Lucas Da Cunha ont récemment fuité, un autre candidat se serait greffé aux envies d’André Villas-Boas : Emmanuel Dennis. C’est Manu Lonjon qui a révélé l’existence de cette piste la semaine dernière sur Twitch en apportant quelques informations sur un dossier qui semble compliqué.

L'OM fait une offre officielle pour Dennis, qui veut venir !

« L’OM s’est renseigné sur les conditions d’un transfert de Dennis, son coût et savoir si d’autres clubs étaient déjà sur lui, avait alors précisé Lonjon. Je sais qu’il a déjà des discussions poussées avec l’entourage du joueur et Bruges. Est-ce dans les moyens de l’OM ? Personne ne les connaît vraiment. Là, Dennis, c’est environ 20 millions d’euros. » Avant sa nouvelle émission de ce soir, Lonjon affirme que l’OM a formulé une offre officielle pour Dennis. « L’OM tente le gros coup », a-t-il précisé sans en dire plus. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant nigérian de Bruges est évalué à 16 millions d'euros par la plateforme Transfermarkt. Il souhaiterait venir à l'OM.