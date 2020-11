OM - Mercato : Villas-Boas a failli miser sur une tête brûlée en attaque

Le nom d’Emmanuel Dennis a été lié à l’OM au mercato. On se rappelle que Manu Lonjon avait sorti l’information avant qu’André Villas-Boas en personne ne vienne la démentir après une rencontre au cours de laquelle il en avait assez d’entendre des rumeurs sur l’arrivée d’un attaquant. C’est d’ailleurs à ce moment-là que le « Special Two » avait annoncé la signature imminente d’une « pépite », qui allait être Luis Henrique. Depuis, le jeune Brésilien (18 ans) tarde à trouver du temps de jeu à l’OM... quand Dennis se distingue pour ses écarts de conduite.

La dernière date d’hier. Selon la presse belge, l’attaquant nigérian (23 ans) a été écarté par le club de Bruges pour n’avoir pas supporté d'être invité à changer de place dans le bus censé transporter l’équipe à Dortmund (0-3). « Le Nigérian aurait quitté de son propre chef le car des joueurs après que le staff lui ait notifié qu’il avait pris une place qui ne lui était pas destinée », explique Het Laatste Nieuws.

Le comportement de Dennis se serait dégradé

Le staff et les joueurs de Bruges auraient tenté de ramener Dennis à la raison en lui expliquant la procédure liée à la crise sanitaire. Rien n'y a fait. « Dennis n’a pas suivi quelques règles du club et c’est la raison pour laquelle il ne figure pas dans le groupe, a confirmé l’entraîneur Philippe Clément en conférence de presse. Je veux me concentrer sur les joueurs présents, je n’en dirai donc pas plus. »

Il ne s’agit donc pas du premier écart de la saison de Dennis, qui n'aurait pas digéré l'échec de son transfert à l'Atalanta Bergame l'été dernier. Depuis, son attitude aux entraînements se serait dégradée. S’il était intéressé, l’OM ne devrait donc nourrir aucun regret.