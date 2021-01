OM - Mercato : Villas-Boas a fait chavirer Milik, McCourt sort le grand jeu !

L’OM a été très efficace pour boucler le recrutement du latéral droit au mercato hivernal. Pol Lirola est ainsi arrivé en début de semaine à Marseille après seulement quelques jours de négociations avec la Fiorentina.

Pablo Longoria connaît plus de soucis avec le grand attaquant censé arriver à l’OM depuis le départ de Bafétimbi Gomis. Arkadiusz Milik (26 ans) est pourtant une piste creusée depuis quelque temps par le dirigeant espagnol, qui se heurte aux exigences démesurées d’Aurelio De Laurentiis.

Une nouvelle offre de l'OM attendue ma semaine prochaine

Cela n’a pas repoussé Frank McCourt. Selon la Chaîne Téléfoot, l’OM et Naples continuent de négocier. Le club phocéen devrait même formuler une troisième offre en début de semaine prochaine de 10M+bonus et %. Selon La Gazzetta delà Sport, les deux directeurs sportifs Giuntoli et Longoria se retrouveront dans les prochains jours pour officialiser la transaction. L’attaquant polonais, lui, veut rejoindre l’OM après avoir été convaincu par le discours d’André Villas-Boas qui l'a assuré d'un temps de jeu conséquent en vue de l'Euro cet été.