OM - Mercato : Villas-Boas a tenté sa chance avec un latéral brésilien de Madrid !

Jordan Amavi est un défenseur qui fait le travail à l’OM. Depuis l’arrivée d’André Villas-Boas à l’été 2019, le latéral gauche a même repris confiance après des mois compliqués avec Rudi Garcia. Si l’ancien Niçois est un titulaire indiscutable dans l’esprit du coach de l’OM, cela ne l’a pas empêché de tenter sa chance avec Filipe Luis à l’été 2019 ! Le défenseur brésilien de l’Atlético Madrid (35 ans) s’était engagé à Flamengo.

Filipe Luis avait déjà signé à Flamengo

« Je le voulais et j'étais très contrarié, car quand je l'ai appelé pour le recruter à l'Olympique de Marseille, il m'a dit qu'il était trop tard, qu'il avait déjà un accord avec Flamengo, a concédé Villas-Boas à Fox Sports avant d’embrayer sur l’ancien coach du club brésilien Jorge Jesus. Il est exceptionnel, en termes de tactique, dans l'organisation de ses équipes. C'est une personne très dévouée et qui a, en plus, une vision très forte des principes du jeu et du modèle de jeu qu'il veut mettre en oeuvre. Et comme il a des idées très fixes et une très bonne capacité pédagogique, très proche de ses joueurs, il a eu un impact très important au Brésil. Il a sans aucun doute ouvert le mercato des entraîneurs portugais au Brésil. » Une voie que serait prêt à prendre le coach de l’OM à la fin de son contrat en juin 2021 ?