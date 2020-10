OM – Mercato : Villas-Boas balaye les rumeurs Séri- Guendouzi et salue la clémence de Sakai pour Neymar

A quelques jours de la fin du Mercato, le coach de l'OM avait forcément des choses importantes à dire sur les pistes récentes. Prudent avec Luis Henrique, le coach portugais a aussi évoqué dans des propos relayés par RMC la sortie de Sakai sur Neymar.

Luis Henrique ne sera pas titulaire contre l'OL

« Titulaire non, mais il peut être dans le groupe. Il a choisi sa maison. Il est très déterminé. Il a des ambitions. J'ai parlé avec lui. Il a bien travaillé cette semaine. Il sera du voyage et après on verra pendant le match. »

AVB estime que Sakai a épargné Neymar

« On est content pour nous et à Paris ils sont contents pour eux. Je suis sûr qu'Alvaro n'est pas raciste, que Neymar n'est pas raciste. Sakai ? C'est une personne digne. Vous avez les images de la confrontation. Il a voulu retirer ça de sa tête. C'est un bon geste. »

Séri et Guendouzi, c'est du vent

« Seri ? L'ancien de Nice ? Non (rire). On ne cherche rien sauf si on a des propositions ou pour des sorties. Guendouzi, je ne sais pas d'où c'est sorti. »

Sur la dernière ligne droite du Mercato

« On verra, on est vendredi, on n'a pas reçu d'offres. Désolé »