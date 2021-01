OM - Mercato : une taupe rend fou Villas-Boas, Thauvin revalorisé et partant à cause de Payet ?

Arkadiusz Milik (26 ans) doit déjà se demander ce qu’il est venu faire à l’OM. A peine L’Équipe ressortie ce samedi que déjà des dossiers sont éventés. Le premier concerne une taupe qui se cacherait dans le vestiaire marseillais.

Un joueur en fin de contrat taupe de l'OM ?

« Depuis dix jours, le fait que l’intimité du vestiaire se retrouve systématiquement à la une des médias contribue à alourdir une atmosphère de chasse à la taupe, visant certains joueurs en fin de contrat ou des recrues estivales, peut-on lire dans le quotidien sportif. Certains joueurs ont décidé visiblement de lâcher leurs coups. L’ambiance est d’autant plus délétère et propice à la démobilisation que de nombreux éléments quitteront donc le club à l’issue de la saison et d’autres sont en instance de départ. »

Thauvin a rejeté la dernière offre salariale à la hausse

Parmi les plus célèbres : Florian Thauvin. Le champion du monde s’est pris le bec avec Dimitri Payet au lendemain de la défaite contre Nîmes (1-2). RMC Sport dévoile que Payet s’est directement adressé à Thauvin pour lui reprocher un comportement trop individualiste et son manque de repli défensif. Des attaques que le champion du monde 2018 n’a pas acceptées puisqu'elles venaient d’un joueur aux piètres performances physiques récentes. Thauvin estime aussi qu’il méritait le plus gros salaire du club même s'il a reçu avant les fêtes une offre de prolongation de trois ans à un salaire supérieur (environ 450 000 euros brut mensuels). « Sans la prime à la signature qu’il pourra obtenir ailleurs, il ne l’acceptera pas en l’état », conclut L’Équipe. Payet se cache-t-il derrière ce refus ?