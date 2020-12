OM - Mercato : Villas-Boas cherche un 9, un chèque inattendu tend les bras à McCourt !

André Villas-Boas a mis l’eau à la bouche de tous les supporters de l’OM en vue du mercato. Hier, en conférence de presse, le technicien portugais a en effet laissé a porte ouverte à l’arrivée d’un nouvel attaquant de pointe cet hiver.

« On n'a pas d'interdiction d'investir, Franck (Mc Court) est disponible si on présente bien. Mais le mercato d'hiver sera plus sur des prêts que sur des investissements. On va regarder ce que le mercato va offrir plus au niveau des prêts. Si quelque chose arrive à Dario, on veut avoir plus d’options que seulement Germain », a-t-il glissé devant les médias. Cette nouvelle arrive quelques heures après une petite bonne nouvelle qui se profile pour Frank McCourt.

Sassuolo va lever l'option d'achat de Lopez

Elle provient de Sassuolo, qui a d’ores et déjà annoncé son envie de lever l’option d’achat de Maxime Lopez. « Nous voulons le garder à l'issue de cette saison. C'est un prêt avec option et obligation d'achat, a fait savoir le directeur du club italien Giovanni Rossi à Eurosport. Il y a des conditions précises pour les lever. Selon moi, les conditions seront réunies pour les deux. Une obligation à partir de 20 matches ? Oui oui. » Pour mémoire, l’option d’achat du milieu appartenant à l’OM est comprise entre un et trois millions d’euros. Ce serait déjà ça de pris.