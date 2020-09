OM - Mercato : Villas-Boas cherche un attaquant… et Balotelli est libre

En marge de la présentation de Yuto Nagatomo mardi, le Head of Football de l'OM, Pablo Longoria, a confirmé que ses efforts se concentraient désormais sur la recherche d'un deuxième attaquant, pour épauler Dario Benedetto. L'Espagnol répond ainsi à un souhait de son entraîneur, André Villas-Boas. Et la bonne nouvelle, c'est que le club aurait une enveloppe de 5-6 M€, selon La Provence, pour parvenir à ses fins.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'à ce tarif, il ne pourra recruter un attaquant chevronné. Ou alors il faudrait tomber sur une occasion en or comme un Mario Balotelli sans club ! En effet, après la fin de sa triste aventure avec son club formateur de Brescia (relégation, tensions avec ses partenaires et dirigeants), l'attaquant aux multiples frasques attend un nouveau challenge.

L'enveloppe dévolue à son salaire

Pour rappel, le bilan statistique de Mario Balotelli à l'OM fait état de 8 buts en 15 matches. Mais il faut rappeler qu'il était arrivé hors de forme après six mois sans jouer à Nice et qu'il avait évolué au sein d'une formation phocéenne à la dérive. Alors, certes, il marche 99% du temps mais il demeure un buteur hors pair et un compétiteur forcené. Pour ce qui est de son imposant salaire, l'enveloppe dont a parlé La Provence permettrait de le payer pendant un an. Alors Balotelli-OM, acte II, on y croit ?