OM - Mercato : Villas-Boas déjà contraint de faire une croix sur une priorité hivernale ?

Ce matin, sur France Bleu, Jacques-Henri Eyraud a expliqué qu'il était utopique d'espérer des renforts lors de ce mercato hivernal alors que la crise sanitaire continue de plomber le monde du football. Sans compter que la défaillance de Médiapro a plongé toute la Ligue 1 un peu plus dans le rouge financièrement. Mais il n'empêche qu'André Villas-Boas aimerait quand même ajouter une ou deux recrues à son effectif. En priorité un attaquant mais aussi un latéral droit.

C'est que le sympathique Hiroki Sakai ne cesse de montrer ses lacunes dans le jeu offensif. Défensivement, c'est aussi limite en Champions League. Le départ de Bouna Sarr cet été au Bayern Munich a fait plus de mal qu'escompté à l'OM car, face à des adversaires regroupés derrière, il faut que le danger soit apporté par les latéraux.

Après le départ de Sarr, Longoria avait ciblé Joakim Maehle. Mais au dernier moment, Genk a refusé de libérer le Danois, provocant sa colère. Cet hiver, le club belge va honorer sa promesse de libérer son joueur, avec quatre mois de retard, mais qu'importe, Maehle est sur le marché. Ou, plutôt, était. Car, comme annoncé il y a quelques jours, l'Atalanta Bergame a devancé tout le monde sur ce dossier. La Dea a mis 11 M€ sur la table pour le Viking plus 4 M€ de bonus. A ce tarif, l'OM ne pouvait pas rivaliser. Un objectif en moins pour AVB…

Another KRC Genk player sold for more than €10m: Atalanta pay an initial fee of €11m for right wing back Joakim Maehle (fee including add-ons: €15m). Deal has just been completed according to ⁦@KjellDoms⁩. @hlnsport https://t.co/HgesGa6jd9