OM - Mercato : Villas-Boas fait une croix sur une piste prioritaire

Au cours de la conférence de presse de présentation de Luis Henrique, ce mardi, André Villas-Boas et Pablo Longoria ont fait comprendre que l'Olympique de Marseille allait se montrer actif sur le marché des transferts d'ici sa clôture lundi soir. Mais une piste vient de s'évanouir en ce début de soirée, une piste que l'entraîneur portugais avait lui-même remontée.

Cette piste, c'est celle de Mickaël Cuisance (21 ans). Mais le milieu de terrain français du Bayern Munich est bel et bien en route pour Leeds. Selon le média anglais The Athletic, le club de Marcelo Bielsa serait parvenu à un accord avec les champions d'Europe pour un transfert assorti d'une clause de rachat.

Ce transfert sonnant et trébuchant constituait un obstacle pour l'Olympique de Marseille, dont les fonds sont très limités cet été, même s'il a signé un chèque de 8 à 12 M€ pour Luis Henrique. André Villas-Boas va donc devoir continuer de se creuser les idées pour dénicher un bon milieu de terrain d'ici lundi prochain !

🚨 Leeds United have reached an agreement with Bayern Munich to sign creative midfielder Michael Cuisance. #LUFC close to finalising personal terms with 21yo France youth international. Includes buyback clause for #FCBayern. W/ @PhilHay_ for @TheAthleticUK https://t.co/HKQIhLwzca