OM - Mercato : Villas-Boas lâche une bombe sur son avenir

C'est dit. Et c'est clair. En conférence de presse, à l'instant, André Villas-Boas, le technicien portugais, a évoqué son avenir à l'OM. Et de toute évidence, il n'est plus là pour très longtemps. Propos retranscrits par Le Phocéen.

"Oui je pense que ça sera la fin en juin, c'est normal. Vue la situation actuelle, oui je pense que c'est la fin. Je ne pense pas que ça soit possible (que les dirigeants lui fassent une proposition de prolongation). Ce sera une année zéro pour le club la saison prochaine."