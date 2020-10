OM - Mercato : Villas-Boas pourrait perdre un taulier pour ferrer Cuisance !

André Villas-Boas ne lâchera rien au mercato. Convaincu depuis longtemps du potentiel de Michaël Cuisance, l’entraîneur de l’OM veut tout faire pour le faire venir à Marseille d’ici à lundi minuit. Une idée pourrait l’y aider.

Le Bayern veut un latéral droit, Sarr pourrait faire l’affaire

Selon Sky Sport, l’OM pourrait être tenté d’inclure Bouna Sarr dans la transaction. « En plus de Marc Roca et Callum Hudson Odoi, le FC Bayern veut toujours avoir un arrière droit. Selon Sky Info, le club allemand pense à Bouna Sarr. L’OM est intéressé. Une possibilité est que Cuisance se rende à Marseille pour cela », assure le journaliste Marc Behrenbeck sur Twitter. On notera par ailleurs que le club bavarois pourrait aussi voir débarquer un certain Eric Choupo-Moting, libre depuis son départ du PSG cet été.