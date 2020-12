OM – Mercato : Villas-Boas pourrait rapidement perdre un joueur important !

Zapping But! Football Club OM : Yuto Nagatomo, une bonne idée ?

Un latéral droit et un buteur à même d'apporter une vraie concurrence à Dario Benedetto. Dans un monde idéal, André Villas-Boas aimerait accueillir deux joueurs capables d'apporter un vrai plus à l'OM. Problème, les moyens du clubs ont très limités. Ils l'étaient déjà l'été dernier, la crise sanitaire et le fiasco Mediapro n'ont fait qu'empirer les choses.

De ce fait, c'est plutôt du côté des ventes que l'OM pourrait voir du mouvement arriver. Et les choses pourraient même s'activer assez vite. Le 10 Sport révèle en effet qu'un club de Premier League aurait formulé une proposition concrète à Marseille. Une offre suffisamment importante pour qu'elle soit acceptée.

Sanson doit se positionner

Selon cette source, c'est désormais à Morgan Sanson de se positionner par rapport à cette offre. S'il estime qu'elle est digne d'intérêt, un transfert pourrait se concrétiser assez rapidement. Et André Villas-Boas perdrait un joueur important.