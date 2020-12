OM – Mercato : Villas-Boas rassuré sur une grosse crainte de Pierre Ménès ?

Il y a encore quelques jours, c'est une des réserves que Pierre Ménès opposait à l'OM plus que jamais dans la course en Ligue 1. « Moi, ce qui me fait peur, c’est la volonté de McCourt de vendre cet hiver. Ils n’ont pas vendu cet été et ont des impératifs vis-à-vis du fair-play financier bien qu’il soit plus clément en période de Covid. Si l’OM vend trois joueurs cet hiver, comme j'entends le dire pour Thauvin, Caleta-Car et Sanson, ils ne joueront pas le titre. »

Concernant le premier nommé, une nouvelle plutôt rassurante est arrivée en provenance d'Italie. Voilà plusieurs semaines que le Milan AC est annoncé comme le principal courtisan pour Florian Thauvin. A en croire la Gazzetta dello Sport, ce n'est pas la priorité du moment.

Le Milan AC pas chaud sur Thauvin cet hiver ?

Le club lombard rechercherait aujourd'hui prioritairement des renforts défensifs. Si le nom de Mohamed Simakan a également été évoqué, la Gazzetta dello Sport assure que le défenseur de Schalke 04, Ozan Kabak serait la priorité des Milanais qui seraient disposés à mettre 15 millions d'euros sur la table. Une somme en moins à investir pour Thauvin qui sera plus probablement un dossier creusé en vue d'une arrivée libre cet été.