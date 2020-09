OM - Mercato : Villas-Boas tente sa chance pour une tête brûlée formée au PSG !

La présentation de Luis Henrique hier à l’OM a permis d’en savoir davantage sur son profil mais aussi sur la suite du mercato olympien. « Le mercato est ouvert jusqu'au cinq octobre. Le mercato a démarré il y a dix jours en réalité. Hier, j'ai beaucoup téléphoné, aujourd'hui les téléphones sonnent encore. On doit dire que la situation est claire. On a un gros effectif et on est toujours ouvert pour jouer et profiter du mercato », a ainsi lancé Pablo Longoria en conférence de presse.

L’homme fort du mercato de l’OM ne croyait pas si bien dire. Foot Mercato avance que le club phocéen vient de tenter sa chance pour Mattéo Guendouzi (21 ans). « Arsenal a récemment été approché par l'Olympique de Marseille, dans le cadre d'un prêt, affirme FM qui cite des sources en Angleterre. Le club phocéen a contacté l'entourage du joueur pour faire connaître son intérêt, le but étant toujours de renforcer l'effectif en vue de la Ligue des Champions, à moindre coût. D'autant que l'OM n'est pas à l'abri d'une offre venue d'Angleterre pour Morgan Sanson. »

Guendouzi pour oublier Cuisance ?

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Guendouzi a été formé au PSG avant de filer au FC Lorient et de se faire repérer par Arsenal, où il évolue depuis 2018. La saison dernière, celui qui a été appelé chez les Bleus à deux reprises fin 2019 s’est pris le bec avec Mikel Arteta et aurait été proposé cet été au FC Barcelone... et au PSG.