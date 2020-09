OM : suite du Mercato, arrivée d'Henrique, affaire Neymar... Villas-Boas s'est livré

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Après avoir encaissé sa première défaite de la saison il y a une semaine contre l’ASSE (0-2), l’OM ne s’est guère rassuré face au LOSC dimanche (1-1). Forcément, André Villas-Boas vise un regain de confiance devant le FC Metz ce samedi au Vélodrome (17h).

« On cherche de la confiance, ça viendra avec les résultats. On a une semaine entière pour bien travailler ce qui ne va pas. Tout ne va pas se régler d'un coup. On va voir si on a est capable de mettre en place ce qu'on a travaillé cette semaine samedi », a assuré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

Henrique est bien arrivé à Marseille

AVB n’a pu échapper au sujet du jour à l’OM : l’arrivée de Luis Henrique, la pépite annoncée depuis quatre jours. « Je suis très content de voir Henrique à l'OM, a savouré le technicien portugais. Ce sera trop tôt demain pour l'entrainement, il termine la visite médicale aujourd’hui. La semaine prochaine, il commencera les entraînements avec le groupe. On verra à quel niveau il est. »

Interrogé sur le mercato effectué cet été, le coach marseillais en est satisfait : « On a fait un très bon mercato, ça a très bien marché. On fait très vite Pape et Léo, puis Nagatomo sans rien dépenser. Maintenant on trouve un joueur pour le futur. Je suis très content de ce qui a été fait. Nagatomo est un choix que Pablo a validé de suite. Pour Luis Henrique, c'est lui et j'ai validé (...) Ce mercato peut bouger sur les deux derniers jours. Déjà ça commence un peu. Si on a des offres qui arrivent, on aura la capacité de recruter vite derrière pour compenser. »

« Les supporters marseillais passent vite du très bon à la me*** »

Interrogé sur les doutes émis sur son compte par les supporters de l’OM, eu égard notamment à sa blessure au pubis, Villas-Boas ne s’est pas démonté. « Les supporters marseillais passent vite du très bon à la merde (Benedetto), a-t-il lancé. Henrique a un talent pur, il peut jouer devant et sur les côtés, avec le profil de Marley Aké. La suite du Mercato ? Il n'y aura pas d'autres arrivées sauf en cas de vente. »

La tâche s’annonce difficile, Morgan Sanson ayant annoncé son intention de rester à l’OM cette saison - malgré le récent intérêt de West Ham et Fulham - juste avant les mots de son coach. Enfin, AVB a eu un mot sur l'affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez : « La Ligue a ouvert son enquête, c'est à elle de voir. Nous on reste tranquille, mais on a des images concernant l'affaire Sakai/Neymar. »