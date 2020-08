OM – Mercato : Villas-Boas voit débarquer ce soir l'une des deux recrues qu'il réclamait

André Villas-Boas a été très clair en conférence de presse. L'entraîneur de l'OM, en prévision du match contre Brest, a prévenu sur ses attentes en matière de Mercato. « On est content car on fait deux bons coups avec Gueye et Balerdi. J'espère bientôt en annoncer deux autres. »

Concernant les postes qu'il souhaite pourvoir, les choses sont assez claires également. Le coach portugais compte sur la signature d'un latéral gauche pour épauler Jordan Amavi ainsi qu'un attaquant polyvalent pour accompagner Dario Benedetto. Et comme cela a filtré ces dernières heures, un premier renfort va arriver très rapidement en la personne du défenseur japonais Yuri Nagatomo.

Nagatomo doit signer pour un an

Le latéral gauche international, ancien de l'Inter et de Galatasaray, est libre de tout contrat et va donc représenter un renfort à moindre coût. Alors que la chaîne Telefoot a confirmé la signature de Nagatomo pour un an, Mohamed Bouhafsi annonce de son côté que Nagatomo devrait débarquer dès ce soir du côté de Marseille.