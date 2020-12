OM – Mercato : Villas-Boas voit le renfort idéal lui filer entre les doigts

Hier en conférence de presse, André Villas-Boas a pris tout le monde à contrepied. S'il esquive rarement les questions épineuses, le coach de l'OM n'a pourtant eu besoin d'aucun journaliste pour affirmer clairement son souhait pour le prochain Mercato. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », a confié AVB avec franchise.

Une tendance confirmée par le directeur du football Pablo Longoria ce vendredi soir au micro de Telefoot. « Il faut être ambitieux. S'il y a des possibilités... Nous sommes en train de travailler sur différentes pistes pour le numéro 9 ». Trouver un numéro 9 fiable sur le marché en janvier, la quête ne s'annonce déjà pas simple. Et l'opportunité idéale vient déjà de s'échapper.

Giroud ne se voit plus partir

Annoncé possiblement partant en janvier suite à son début de saison compliqué avec Chelsea, Olivier Giroud avait le profil parfait. Seulement, le joueur a retrouvé les buts, le temps de jeu et la confiance récemment. Au point d'assurer au site officiel des Blues qu'il ne devrait pas partir cet hiver. « J'ai eu une conversation avec Didier Deschamps et, évidemment, il m'a dit que si la situation restait comme ça, il faudra prendre une décision en janvier. Mais je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea. »

Sans être totalement définitif, Giroud voit donc clairement son avenir au sein du club londonien. « On ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je pense que si je joue plus qu'en début de saison, j'ai de bonnes chances d'être en forme, et d'être prêt pour l'Euro », estime Giroud. L'OM peut d'ores et déjà creuser d'autres dossiers.