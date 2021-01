OM - Mercato : visite médicale ce lundi pour Lirola !

L’OM semble tenir sa première recrue du mercato hivernal. Alors que le club phocéen s’est déjà entendu avec la Fiorentina autour d’un prêt payant de 500 000 euros avec une option d’achat de 12 M€ en fin de saison, Gianluca Di Marzio annonce que la visite médicale du latéral droit de 23 ans se tiendra dès demain lundi à Marseille.

Lirola apte contre le PSG ?

Si celle-ci s’avère concluante et que les délais sont respectés, on peut imaginer que Lirola soit apte pour intégrer le groupe d’André Villas-Boas amené à affronter le PSG mercredi. Le choc aura lieu à l’occasion du Trophée des Champions au stade Bollaert de Lens (21h). AVB devrait en dire plus sur le sujet lors de sa prochaine conférence de presse.