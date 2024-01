OM Mercato : Vitinha a salué ses coéquipiers, direction l'Italie!

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Vitinha, l’attaquant de l’OM va s’envoler pour Gênes et être prêté au Genoa. L’ancien joueur de Braga va s’engager sur la base d’un prêt avec option d’achat dont le montant est fixé à 25 M€. On ne sait pas si le club de Série A aura l’obligation de lever l’option à l’issue de ses six mois mais son départ est confirmé.

Des adieux émouvants

RMC dévoile que l'attaquant est venu vider son casier et salué ses partenaires à la Commanderie ce mardi. Il est apparu très ému et ses adieux ont été très chaleureux, ce qui confirme qu'il était très apprécié du vestiaire olympien.

🔴 INFO RMC SPORT : Très ému, Vitinha a dit au revoir au vestiaire marseillais. L’accord entre l’OM et le Genoa est en train de se finaliser et l’attaquant portugais a dit au revoir ce mardi midi à ses coéquipiers et plusieurs membres du club.https://t.co/VMeoe0b2kN pic.twitter.com/kkEQrxPEvh — RMC Sport (@RMCsport) January 30, 2024

