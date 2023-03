OM : Vitinha déjà de retour à l’envoyeur !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Daniel Riolo s’est récemment interrogé sur le fait que Vitinha et Azzedine Ounahi ne soient pas plus souvent titulaires. Recrutés à prix d’or par l’OM au cours du dernier mercato hivernal, les deux joueurs sont loin d’être des premiers choix d’Igor Tudor malgré leur statut de joueurs bankables.

L’attaquant portugais, qui ronge son frein en silence, sait qu’il est encore jeune et qu’il a tout le temps de s’adapter au contexte marseillais et à son nouveau championnat. Pour recharger les batteries, il a fait un retour récent à Braga. Bénéficiant d'un jour de repos supplémentaire, les Marseillais ont pu souffler et Vitinha a profité de cette courte pause pour rentrer au Portugal.

Sur son compte Twitter, le SC Braga a partagé plusieurs photos où l'on aperçoit l'avant-centre de l’OM tout sourire, avec une petite vidéo légendée : « Des visites qui comblent le cœur. Tu nous manques déjà, Vitinha ! » Après des retrouvailles avec de la famille, ces bonnes ondes seront-elles suffisantes pour le relancer ?