OM Mercato : Vitinha lance un message aux supporters olympiens, ce n'est qu'un au revoir !

Un an après son arrivée, Vitinha, plus gros transfert de l'OM, va bien quitter le club phocéen. L'ex-international Espoir lusitanien (10 sélections, 4 but) a réussi sa visite médicale de l’autre côté des Alpes. Il va être prêté, avec une option d’achat de l'ordre de 25 M€.

"Merci Marseille, à plus tard !"

"Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie, publie le Portugais sur X. J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard !" De là à penser qu'il se voit déjà revenir à Marseille, et que c'est sa volonté...

