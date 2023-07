OM - Mercato : volte-face monumentale d’Alexis Sanchez !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le feuilleton Alexis Sanchez est parti pour durer. S’il plaît au nouvel entraîneur, Marcelino, qui ferait tout pour le conserver, la tendance ne serait pas totalement favorable à l’OM. Même si RMC Sport parlait hier d’une prime à la signature et une augmentation de salaire de 25%. le choix du Chilien ne serait pas de rester à l’OM. « Il aspire à quelque chose de plus, je sais de sources fiables qu’il envisage peut-être un saut significatif, a révélé Mauricio Pinilla sur ESPN.

Sanchez au rebond dans un club prestigieux ?

L’entourage proche suggère qu’il pourrait y avoir une surprise, quelque chose de plus prestigieux où il aimerait certainement terminer ses dernières années en compétition au plus haut niveau, notamment en Ligue des Champions. » Selon le consultant proche de Sanchez, le buteur de 34 ans vise « à se positionner comme l’un des joueurs les plus marquants de la saison. » Reste encore à savoir où ?

⚪Ⓜ️ Pinilla confirme que Sanchez a autre chose en tête #TeamOM 👇 https://t.co/MEe6wpnHka — FootMarseille.com (@FootMarseille) July 5, 2023

