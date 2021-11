OM - Mercato : West Ham a de nouveaux arguments pour Caleta-Car

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Cet été, le transfert de Duje Caleta-Car était budgétisé par Pablo Longoria. Mais le défenseur croate n'avait pas été séduit par Newcastle, West Ham, Wolverhampton ou encore Valence, qui ont fait des approches. Après un début de saison difficile, l'ancien du Red Bull Salzbourg a retrouvé la grande forme, si bien que le président de l'OM peut espérer le vendre à un bon prix cet hiver. Dans cette optique, il pourrait compter sur l'intérêt renouvelé de West Ham.

D'ailleurs, les Hammers pourront compter sur des moyens conséquents puisqu'ils viennent d'annoncer l'arrivée dans leur capital du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Via une holding, celui-ci vient d'acquérir 27% des parts du club de l'est londonien. « Cet accord va dans le sens de l'amélioration de la structure du capital du club qui permettra dans un premier temps la réduction de sa dette à long terme et la capacité de continuer à diriger les fonds générés vers d'autres domaines clés », a annoncé le porte-parole de West Ham. L'un des domaines clés pour tout club de foot est évidemment le recrutement. En plus de l'argument sonnant et trébuchant, la réussite actuelle des hommes de David Moyes, 3es de Premier League après avoir battu Liverpool (3-2) dimanche, pourrait également convaincre Caleta-Car d'y signer…

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky prend des parts de West Ham https://t.co/Tu6pEa02DT pic.twitter.com/2pJKxWf3nX — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 10, 2021