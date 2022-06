OM - Mercato : Witsel à Marseille, ce serait fait !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après l'annonce ce matin par le principal intéressé qu'il était bien en négociations avec l'OM, voilà que le compte Twitter MSV Foot annonce carrément qu'Axel Witsel sera marseillais la saison prochaine. Très bien informé sur le championnat belge, le média a sorti plusieurs informations impliquant des joueurs outre-Quiévrain qui se sont vérifiées. Libre depuis la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, le milieu de terrain de 33 ans devrait être l'une des premières recrues phocéennes de l'intersaison, une fois que la DNCG aura donné son feu vert.

La venue de Witsel s'inscrit dans le cadre d'une volonté d'apporter de l'expérience à l'effectif de la part de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Du haut de ses 33 ans et de ses expériences à Saint-Pétersbourg mais surtout à Dortmund et avec les Diables Rouges, Witsel n'en manque pas. MSV Foot explique : "Depuis les premiers contacts avec la direction phocéenne, Axel Witsel n’a que Marseille en tête. Le fait de participer à la C1, la ferveur qu'il y a autour du club… Tous ces petits détails font que le choix a vite été fait". Foot Mercato confirme que le joueur et son épouse ont placé Marseille en haut de leur liste de souhaits. Le Belge devrait s'engager pour les deux prochaines saisons (plus une en option) avec un salaire de 4 M€ à l'année.

Pour résumer Le compte Twitter MSV Foot, généralement bien informé sur les joueurs belges, annonce qu'Axel Witsel (33 ans), en fin de contrat au Borussia Dortmund, s'engagera bien avec l'OM une fois que le club sera autorisé à recruter par la DNCG.

Raphaël Nouet

Rédacteur