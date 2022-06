OM - Mercato : Witsel compliqué, Longoria creuse une piste bien connue de l’ASSE et l’OL

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Axel Witsel est bien une piste de l’OM. L’Équipe confirme que le milieu belge, libre depuis son départ du Borussia Dortmund, plaît à Pablo Longoria en ajoutant qu’il a aussi des prétendants, aux États-Unis, en Turquie ou en Allemagne. Et surtout en Espagne, où l’Atlético Madrid apparaît comme le principal adversaire du club phocéen sur ce dossier.

Le joueur de 33 ans a lui-même reconnu des contacts avec l’OM et pourrait prendre une décision avant la fin de la semaine. Comme à son habitude, Longoria a d’autres pistes ouvertes, à ce poste. L’une d’elles mène à Francis Coquelin, qui plaît beaucoup au président marseillais après avoir tenté une approche l’été dernier.

Pisté par l’ASSE en juillet 2019 et il y a quelques jours par l’OL, le milieu de Villarreal est sous contrat jusqu’en 2024. Et il faudrait donc s’acquitter d’une indemnité de transfert, probablement entre 5 et 10 M €, pour un joueur qui n’a débuté que 8 matches de Liga cette saison.

Pour résumer Soucieux de trouver un remplaçant à Boubacar Kamara au mercato estival, l’OM s’est récemment penché sur le profil d’Axel Witsel, qui a confirmé des contacts. En parallèle, un plan B bien connu de l’ASSE et de l’OL est creusé.

Bastien Aubert

Rédacteur