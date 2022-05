OM - Mercato : Witsel évoque la piste marseillaise et ses envies pour l'avenir

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Boubacar Kamara parti à Aston Villa, Pablo Longoria s'est mis en quête d'un nouveau milieu défensif. Lui et Jorge Sampaoli sont d'accord sur la nécessité de recruter un meneur de jeu reculé. Et l'une des nombreuses pistes évoquées mène à Axel Witsel, milieu de terrain belge de 33 ans dont le contrat avec le Borussia Dortmund est arrivé à échéance.

L'ancien joueur du Standard de Liège a été interviewé par la RTBF sur l'intérêt marseillais et, s'il ne l'a pas confirmé, il a affirmé son désir de demeurer en Europe la saison prochaine : "Est-ce que l'OM s'est renseigné ? Je ne sais pas… On verra ce qu’il va se passer. Et puis au niveau de l'équipe nationale, l'Euro 2024 en Allemagne, c'est mon objectif. Un beau projet en Europe sera plus facile pour rester au top".

