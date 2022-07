OM - Mercato : Witsel justifie sa volte-face pour l'Atlético Madrid

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Il a été le premier feuilleton de l'intersaison phocéenne : annoncé tout proche de s'engager avec l'OM, lui qui serait tombé amoureux avec sa femme de la Provence, Axel Witsel a finalement signé un contrat avec l'Atlético Madrid. Le Belge aurait pourtant fait du bien au milieu de terrain marseillais, par son expérience, son abattage, sa technique, sa qualité de passe vers l'avant. Mais il avait d'autres ambitions, comme il l'a expliqué aux médias espagnols lors de sa présentation :

« J’ai parlé avec le coach Simeone il y a quelques semaines et nous avons directement eu une bonne connexion. Je savais qu’il me voulait dans son équipe et je pense que c’est très important quand tu arrives dans un nouveau club. Simeone est l’un des meilleurs du monde. Je veux travailler avec lui. Pour moi, l’Atlético est un grand club. Je veux continuer à un haut niveau et jouer la Ligue des Champions. C’est pour cela que je suis ici. C’est l’un des meilleurs clubs du monde. Carrasco m’a dit de très bonnes choses du club. Il m’a poussé, il m’a dit de venir ici. Il m’a dit : « C’est un grand club, une très bonne ville pour toi et ta famille ». Au final, on a un peu plus parlé lors du rassemblement de la Belgique, mais réellement, je n’avais pas besoin de Carrasco me pousse beaucoup car dans ma tête, c’était clair. Je veux continuer à jouer au meilleur niveau après l’avoir fait à Dortmund. C’est pour ça que j’ai décidé de venir. » L'Atlético et la Liga un cran au-dessus de l'OM et la Ligue 1. Pas de surprise...