OM - Mercato : Zidane à Marseille, l'information qui change tout

Info ou intox ? Complexe d'y répondre tant le sujet Zidane à l'OM a été synonyme de fantasmes au cours des dernières années. Presque autant, d'ailleurs, que la vente du club à l'Arabie saoudite.

300 millions pour recruter

Et c'est justement dans ce sens que France Bleu Provence donne depuis le milieu de la journée une information à retenir. En effet, selon le média, et on reprend leurs propos, "l'enfant de la Castellane a donné son accord à l'Arabie Saoudite, il y a quelques semaines pour, en cas de rachat de l'OM par ce pays, en devenir le manager général. Reste un obstacle, de taille : que Frank McCourt accepte de vendre le club phocéen, qu'il a acheté il y a sept ans. Et l'homme d'affaires américain a toujours répété, ces dernières années, face aux rumeurs, que "l'OM n'était pas à vendre".

Toujours selon le média, si Zidane arrive à l'OM, ce sera avec d'immenses moyens. "Autre condition sine qua non pour Zizou : s'occuper du recrutement. Là aussi, il a l'assurance de l'Arabie Saoudite, qui valide sa demande d'une enveloppe de 300 millions d'euros pour recruter."

Rien que ça...

