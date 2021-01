OM : Nemanja Radonjic ferme le mercato et très clairement...

Des clubs, des rumeurs et autant de départs possibles lors de ce Mercato hivernal. C'est depuis quelques jours le quotidien de l'ailier serbe de 24 ans de l'OM, Nemanja Radonjic. Ce dernier, absent des radars plusieurs semaines durant, a profité de sa présence, ce jour en conférence de presse, pour mettre les choses au point quant à son avenir.

Désormais, il est urgent de ne plus croire à un quelconque départ.

"Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais rester à l'OM. Et au moins jusqu'à l'été prochain. Les rumeurs ? J'en vois beaucoup et j'en découvre même sur internet. J'ai vu qu'on me pressentait du côté de Sassuolo par exemple. Marseille, c'est une vraie ville de football avec des personnes qui m'interpellaient pour prendre des photos ou juste discuter."