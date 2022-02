OM, OGC Nice : Longoria et Rivère ont fait la paix, un petit bonus pour Amavi a bien aidé !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

L’OM et l’OGC Nice se retrouvent à l’Allianz Riviera en quarts de finale de Coupe de France (21h15) dans une ambiance qui semble apaisée de l’extérieur. « L’incident est clos entre Pablo Longoria et moi, a confié hier Jean-Pierre Rivère dans L’Équipe en référence aux incidents d’août dernier à l’Allianz Riviera. J’ai attendu des excuses de sa part sur un point précis. Je les ai eues un peu plus tard que lors du match à Troyes. Il sera accueilli le mieux possible, avec beaucoup de respect. Les dirigeants marseillais seront reçus plus que normalement. Avec Pablo, on a mis tout ça derrière nous. Il sera au stade avec moi. Il n’y aura aucun souci à ce niveau-là. Nous devons donner l’image qu’on passe à autre chose. »

Interrogé un peu plus tard, Longoria confirme « ce retour à la normale ». « Cette fois, on ne va parler que de foot, nous sommes ici pour ça, pas pour provoquer toutes ces tensions. Les protagonistes sont sur le terrain, a-t-il enchainé. Dans ma vie, je n’ai de problèmes avec personne, je suis quelqu’un d’honnête, d’ouvert et, surtout, je représente une institution qui dépasse les intérêts personnels. Il est toujours bon de parler pour résoudre des conflits. Le business veut ça aussi, ne serait-ce que sur le marché des transferts… »

Début janvier, les deux clubs ont justement planché sur le prêt de Jordan Amavi, prêté par l’OM à l’OCGN. « Cela s’est fait de façon fluide, précise Longoria. D’ailleurs, le comportement de Nice, depuis la blessure de Jordan (une entorse d’un genou la semaine dernière), est extraordinaire, il y a un vrai partage d’informations de leur part. » Lui n’avait même pas inclus de clause pour priver Amavi d’éventuels chocs contre l’OM en Coupe ou en L1. « Ce n’est pas ma façon de faire », a-t-il précisé. Sûr que ce petit cadeau a dû participer à clore les tensions entre l’OM et l’OGC Nice.

