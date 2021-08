OM, OGC Nice - Mercato : Delort sur le départ, Nicollin sort de sa réserve !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On vous en parlait ce matin sur notre site. L'OM tente bel et bien d'attirer l'attaquant de Montpellier, Andy Delort. Tout en ayant du retard, dans ce dossier, sur l'OGC Nice, plus à même d'offrir au MHSC l'indemnité souhaitée.

En attendant que ce dossier, épineux, trouve une issue, le président de Montpellier, Laurent Nicollin a tenu à donner son point de vue dans les colonnes du quotidien, Midi Libre. Histoire de mettre la pression sur le joueur et de rappeler que l'offre devra être conséquente.

"La seule question qui se pose est de savoir si le joueur, en tant que capitaine, veut rester à Montpellier. S’il doit partir c’est qu’il aura décidé. Si le joueur est attaché au club, il reste. S’il n’est pas attaché au club et désire partir et si les propositions nous satisfont … mais ce ne sera pas le fait du club."