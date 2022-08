OM, OGC Nice - Mercato : Gladbach moins gourmand pour Plea, mais une concurrence accrue

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'OM et l'OGC Nice sont passés à autre chose concernant le dossier de l'attaquant. Mais il fut un temps où les deux rivaux sudistes lorgnaient Alassane Plea. L'attaquant de 29 ans est poussé vers la sortie à Mönchengladbach, qui voit beaucoup de clubs s'intéresser à lui, dont Nottingham Forest. Mais pour le moment, personne n'a accédé aux exigences des Poulains. Il faut dire que celles-ci sont plutôt élevées (plus de 15 M€ d'indemnité).

Mais, bonne nouvelle dans le cas où les Phocéens et les Aiglons souhaiteraient revenir à la charge : l'autre Borussia a revu ses prétentions à la baisse. Le journaliste turc Yagız Sabuncuoglu assure qu'il laisserait désormais partir son joueur pour "seulement" 10 M€. Mais s'il est aussi bien informé, c'est parce que Fenerbahçe serait intéressé par l'ancien Niçois. Cependant, ce dernier ne semble que moyennement intéressé. Pour preuve, il demanderait un salaire plus élevé (3 M€ annuels) pour accepter de porter le maillot des Canaris. Ce qui laisse un dernier espoir aux Marseillais et aux Niçois si jamais ils décident de revenir à la charge !