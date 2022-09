OM, OGC Nice - Mercato : l'incroyable volte-face de Bamba Dieng !

Alors qu'il s'apprêtait à décoller pour l'Angleterre et Leeds, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng, devrait finalement se rendre en Côte d'Azur afin de s'engager en faveur de l'OGC Nice, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Furieux, Leeds, qui avait trouvé un accord avec l'OM sur les bases d'un transfert plus tôt dans la journée, aurait donc stoppé les négociations pour le champion d'Afrique 2022.

Crazy story of the day. Bamba Dieng is at the airport right now (!) with his agent negotiating with OGC Nice and Leeds now furious after reaching an agreement with OM and player earlier today. 🚨⚪️ #DeadlineDay



…up to the player, or to club’s decision. pic.twitter.com/sfu6jd0iRO