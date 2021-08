OM, OGC Nice - Mercato : l’OL offre un coup de pouce inespéré à Longoria pour Delort !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La bataille entre l’OM et l’OGC Nice se poursuivra au mercato ! Après les incidents survenus dimanche à l’Allianz Riviera (1-0, match arrêté), Andy Delort est une recrue pistée en commun par les deux clubs français. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que ce dossier pourrait être tranché par un joueur de l’OL : Islam Slimani (33 ans).

« C’est vers Lyon et Islam Slimani (33 ans), que s’est tourné le Gym en voyant les négociations avec Montpellier achopper sur le montant du transfert du Montpelliérain, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Montpellier ne retiendra pas Delort en cas d’offre satisfaisante : il demande 10 M€ pour laisser partir son capitaine. » Pour l’heure, Nice n’est pas prêt à lâcher pour un joueur qui aura 30 ans dans un mois et demi et a donc réactivé la piste menant à Slimani.

En privé, ces derniers jours, l’international algérien de l'OL se disait très confiant sur le fait de voir le deal se concrétiser. Peter Bosz, lui, ne le retiendra pas et lorgne déjà son remplaçant. Si cela venait à être le cas, la porte s’ouvrirait en grand à l’OM pour Delort, qui adore Marseille et attend toujours que le club présidé par Pablo Longoria lui manifeste un intérêt plus prononcé que celui des Niçois. En l’état, l’OM n’a engagé aucune discussion avec le MHSC et ne pourrait envisager une transaction que sous forme de prêt avec une option d’achat.