OM, OGC Nice - Mercato : le dossier Mandanda est enfin tranché !

Fin du feuilleton Steve Mandanda (36 ans). Alors que Jorge Sampaoli a fait savoir jeudi en conférence de presse qu’il souhaitait conserver le gardien international à l’OM cet hiver, Julien Fournier a écarté définitivement cette piste au mercato.

« Je pense que ça va trop loin, a affirmé le directeur du football sur le site officiel de l’OGC Nice Julien Fournier. Steve, comme ça fait partie des joueurs que je connais bien et que je peux côtoyer par ailleurs, fait partie des noms qui reviennent régulièrement. Mais je ne pense pas que Steve Mandanda à l'OGC Nice ce soit une bonne idée. Aujourd’hui, on a deux très bons gardiens. On est assez bien fournis au poste. »

Et sur les autres postes ? « Jusqu’au 31 janvier minuit, on est toujours en éveil, poursuit le dirigeant des Aiglons. On le sera. Mais si aujourd’hui on se projetait au 1er février sans nouveau joueur, je n'en serais pas à m’ouvrir les veines en me disant que c’est une catastrophe. Je pense qu’on a les moyens d’être dans la compétition jusqu’au bout. Notre effectif est de grande qualité. Pour l’instant, avec le seul mouvement entrant qu’on a fait (Jordan Amavi, ndlr), je pense qu’on a renforcé et amélioré l’effectif. »

