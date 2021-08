OM, OGC Nice - Mercato : le LOSC, grand gagnant de la guéguerre pour Delort ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a été plutôt clément avec le LOSC. Contrairement au PSG, le club nordiste n’a pas écopé d’un mastodonte de la C1 dans un groupe G constitué par le Séville FC, Wolfsburg et Salszbourg. Cela tombe plutôt bien puisque Jocelyn Gourvennec entend privilégier la L1 avant toute chose.

« On donnera 300%. Il faudra enchaîner, faire l’effort mental pour apporter du mordant et disputer des matches engagés. Mais, d’ici-là, nous avons deux matches de L1 à disputer pour retrouver une vraie dynamique et un classement plus conforme. Il ne faut pas se tromper d’objectif », a-t-il signalé dans L’Équipe.

Le coach du LOSC fait allusion à la réception de Montpellier dimanche (17h) et le déplacement à Lorient après la trêve internationale. Pour le premier match des Dogues, Gourvennec va recevoir un coup de pouce venu directement du mercato agité d’Andy Delort (29 ans). Selon La Provence, l’attaquant algérien ne sera pas convoqué pour le choc à Lille en raison de son avenir plus qu’incertain au MHSC. « On prendra une décision samedi au niveau du club, a précisé Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. On attendait une évolution. Quoi qu’il en soit, il faudra prendre une décision samedi. »

Aux dernières nouvelles et selon l'excellent Mohamed Toubache-Ter, Delort devrait signer dans les toutes prochaines heures à Nice. Un accord total a récemment été trouvé, éjectant de facto l'OM du dossier.

10M€ pour Delort vous en pensez quoi?

