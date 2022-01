OM, OGC Nice - Mercato : Longoria torpille une piste alléchante de Galtier !

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Depuis que Pablo Longoria est arrivé à Marseille, il y a un an et demi, l'OM est associé à bon nombres de rumeurs concernant des joueurs inconnus du grand public. Le dirigeant espagnol a l'habitude de jeter énormément de lignes dans la mer du mercato afin de ferrer un maximum de poissons et d'avoir la liberté de choisir lesquels conviennent le mieux à son entraîneur.

Pour preuve, le supplément sport du quotidien belge La Dernière Heure assure que les Phocéens suivraient la révélation d'Anderlecht Francis Amuzu. Cet ailier droit de 22 ans est né au Ghana mais possède la nationalité belge. Cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 21 matches de championnat. Suffisant pour attirer aussi le regard de l'OGC Nice de Christophe Galtier. Cependant, le manager du RCSA, Vincent Kompany, aurait fait savoir qu'il était hors de question de vendre son joueur, dont la cote est pour le moment de 3,8 M€ selon Transfermarkt.

