OM, OGC Nice – Mercato : Marseille prêt à recaler le Gym pour Bamba Dieng ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Présent hier sur Prime Vidéo en marge de la rencontre Brest – OM (1-1), le directeur sportif Javier Ribalta a fait le point sur le dégraissage attendu à Marseille, espérant des évolutions sur quatre dossiers au moins d'ici au 31 août.

« Pour Dieng et Caleta-Car, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse n’est arrivée pour le moment. Pour Strootman et Amavi, nous avons des intérêts, ça pourrait se décanter dans les prochains jours ».

L'OM veut vendre Bamba Dieng en Angleterre

Concernant le dossier Bamba Dieng, qui est le plus chaud actuellement, il y a assez peu de chances pour que le jeune Sénégalais (22 ans) ne rejoigne l'OGC Nice, qui serait enclin à solliciter un prêt avec option d'achat. Selon RMC Sport, l'OM ne souhaite pas prêter Bamba Dieng mais bel et bien le vendre pour une somme comprise entre 12 et 15 M€.

Du côté de l'OM, la priorité des priorités est de le placer en Angleterre. En Premier League, le board olympien rencontre un écho favorable du côté d'Everton. Affaire à suivre...