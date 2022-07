OM, OGC Nice - Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Pléa

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Plus rien ne semble arrêter l’OM au mercato ! Après avoir mis du temps à lancer la machine, Pablo Longoria a trouvé la bonne carburation pour recruter cet été. La dernière recrue se nomme ainsi Jonathan Clauss. Le désormais ex sociétaire du RC Lens pourrait ne pas être le seul international français à débarquer sur la Canebière.

Selon L’Équipe, Alassane Pléa est également dans les petits papiers de l’OM. L’attaquant de 29 ans s'était révélé sous les ordres (2016-2018) de Lucien Favre à l’OGC Nice avant d'être vendu au Borussia Mönchengladbach pour 25 millions d'euros.

Quatre saisons plus tard, le joueur formé à l'OL, qui sort d'une saison à 10 buts et 6 passes décisives en Bundesliga, pense à changer d'air... et le Gym se verrait bien le rapatrier sur la Côte d’Azur.

Son agent a d'ailleurs prévu de se rendre en Allemagne lundi pour clarifier la situation. Problème : la concurrence. Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts, Nottingham Forrest vient ainsi d’entrer dans la danse et serait même déjà entré en pourparlers avec le joueur.