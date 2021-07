OM, OGC Nice - Mercato : un coup de pouce de Longoria à Galtier ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Christophe Galtier est confronté à un mur. Depuis qu’il a posé le pied à l’OGC Nice, l’ancien entraîneur du LOSC semble avoir toutes les peines du monde à faire valider des dossiers liés au mercato estival.

La lumière pourrait venir de l’OM. Si on sait que les relations entre Julien Fournier et le club phocéen ne sont pas au beau fixe depuis leur collaboration agitée dans le passé, Galtier a des vues sur un certain Cheick Souaré (18 ans), annoncé comme un futur talent à Marseille.

« Auteur de belles prestations avec l’OM en match amical, Cheick Souaré (2002) pourrait être prêté par le club olympien cette saison, assure le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi sur Twitter. Le groupe INEOS (Lausanne/ Nice) surveille la situation du milieu de terrain. » Amené à avoir peu de temps de jeu à l'OM dans un secteur qui s’annonce dense (Gerson, Guendouzi, Gueye, Kamara, Rongier et peut-être Pulgar), Souaré pourrait être tenté par l’idée de progresser sous les ordres du coach champion de France.

