OM, OGC Nice – Mercato : un joueur pisté décrit Marseille et Nice comme des plans B !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Dans un entretien accordé à Napoli Magazine, Nikola Maksimovic, le défenseur serbe, en fin de contrat à Naples, dont le nom est évoqué depuis quelques jours du côté de l'OM et de l'OGC Nice, ne cache pas que la L1 passe après le Napoli dans ses choix.

Maksimovic espère rester à Naples

« J'aimerais retourner au Napoli, a-t-il confié. C'est ma maison. S'ils veulent encore de moi, je suis prêt à resigner. J'ai reçu quatre offres, deux de France, une du Qatar et une de Turquie. Mais l'Italie a ma priorité. » Plutôt clair, non ?

Nikola #Maksimovic to NapoliMagazine: “I would like to return to #Napoli, which is my home. If they want still me, I’m ready to sign for Napoli. I have received 4 bids from France (#OM and #OGCNice), Qatar (#AlDuhail) and Turkey (#Fenerbahce), but Italy are my priorities...”