OM, OGC Nice - Mercato : une piste des deux clubs jure fidélité à ses couleurs

Parmi les très nombreuses rumeurs entourant l'OM, l'une faisait état d'un intérêt de Pablo Longoria pour l'ailier Francis Amuzu. Cet ailier droit de 22 ans, évoluant à Anderlecht, avait été annoncé partant au cœur de l'hiver, juste après le mercato. L'OGC Nice était également sur le coup, un transfert de l'ordre 6 M€ était annoncé. Mais tout cela ne serait finalement que du vent.

Selon le compte Twitter MSV Foot, Amuzu n'aurait jamais dit qu'il souhaitait quitter le grand club bruxellois. Encore sous contrat pour deux saisons, il aimerait rester au minimum un an de plus chez les Mauves. Et prolonger sa montée en puissance dans un cadre qu'il connaît bien, lui qui a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 31 matches de championnat lors de la saison qui vient de se conclure.

#MERCATO📲 || Francis Amuzu, ailier droit d’Anderlecht, n’a jamais fait part de son intention de quitter le Sporting dès cet été comme l’a écrit @Ghanasoccernet.



Le natif d’Accra est totalement concerné par Anderlecht. #RSCA pic.twitter.com/Y69oDVhlPW — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) June 15, 2022

Pour résumer L'ailier droit ghanéen Francis Amuzu (22 ans) a été annoncé partant d'Anderlecht par la presse de son pays. L'OM et l'OGC Nice le courtisaient. Mais dans les faits, le joueur, sous contrat jusqu'en 2024 avec le RCSA, n'aurait aucune intention de quitter la Belgique.

Raphaël Nouet

Rédacteur