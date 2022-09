OM, OGC Nice – Mercato : un nouveau club relance le dossier Bamba Dieng !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Absent de la liste de l'OM pour la Ligue des Champions, Bamba Dieng (22 ans) ne verra pas sa situation s'améliorer après l'échec de son transfert à l'OGC Nice. Si certaines rumeurs laissent encore entendre que le dossier de l'attaquant phocéen n'était pas complètement refermé sur la Côte d'Azur, un nouveau club pourrait bien dynamiter le dossier : le Royal Antwerp (D1 belge). Antwerp va faire une offre pour Dieng En effet, d'après L'Equipe, l'actuel leader du championnat de Belgique, propriété d'un magnat de l'immobilier, s'est mis en tête de profiter de l'échec de Nice et Leeds pour Bamba Dieng afin d'attirer l'international sénégalais avait la clôture du marché local le 6 septembre. Une offre à hauteur de 7 M€ serait même en préparation. Si la proposition est inférieur à l'offre de 12 M€ formulée par Nice, Antwerp entend appuyer sur l'absence de concurrence pour obtenir la venue de Bamba Dieng...

Dieng (OM) désormais visé par Antwerp ? Si on pensait que le dossier Bamba Dieng se résumait à une bataille OM - OGC Nice après la fermeture du Mercato d'été, le Royal Antwerp a fait son entrée dans le dossier du Sénégalais. Un départ en Belgique est-il possible ?

Alexandre Corboz

Rédacteur

