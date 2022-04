OM, OGC Nice, Stade Rennais, LOSC - Mercato : Longoria a bien passé la seconde pour Cho

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Comme révélé le week-end dernier, l'OM a rejoint la très longue liste (Nice, Rennes, Lille, Borussia Dortmund, Bétis Séville...) des clubs intéressés par Mohamed-Ali Cho (SCO Angers, 18 ans). Le club phocéen s'est d'ailleurs positionné très concrètement pour récupérer le jeune buteur, en fin de contrat en 2023 dans le Maine-et-Loire.

Foot Mercato fait notamment état d'une rencontre entre Pablo Longoria, le président de l'OM, et l'entourage de Mohamed-Ali Cho, pour prendre toutes les informations utiles concernant un éventuel transfert.

Un effort à faire malgré tout pour avoir Cho

Si le club phocéen sera sans doute limité dans ses investissements l'été prochain du fait des nombreux transferts définitifs à conclure (Milik, P.Lopez, Ünder, Guendouzi), il n'est pas impossible de voir le club phocéen sortir un billet sur un gros potentiel avec des perspectives de revente élévées.

Après avoir réclamé 40 M€ aux clubs intéressés sur le mois de janvier, Saïd Chabane est revenu à la raison sur la valeur réelle de Mohamed-Ali Cho, moins performant sur la deuxième partie de saison et qui pourrait coûter deux fois moins cet été...

