OM, OL, LOSC - Mercato : clap de fin dans le dossier Jérémie Boga ?

Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Des semaines, déjà que l'attaquant Jérémie Boga alimente la chronique du mercato. Et pour cause, l'attaquant évoluant à Sassuolo intéresse une kyrielle de clubs européens et notamment en France puisque l'OM, l'OL, le LOSC et l'OGC Nice sont tous venus aux renseignements.

Problème, et non des moindres, Sassuolo attend au minimum 25 millions d'euros. Et seul Naples, dixit Tuttopsort, pourrait véritablement s'offrir les services du joueur. Autre souci, l'information donnée hier par le très bien informé journaliste italien, Nicolo Schira, qui affirme que Sassuolo a déjà levé l'option qui permet de garder Boga jusqu'en 2023.

Pas vrailment de quoi faire baisser la valeur marchande du joueur...

#Sassuolo have used the unilateral option to extend Jeremie #Boga’s contract until 2023. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2021