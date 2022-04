OM, OL, AS Monaco - Mercato : un feu follet des Bleus ciblé cet été ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Thomas Lemar évolue à l’Atletico Madrid depuis l’été 2018 et son départ de l’AS Monaco. L’ailier tricolore a disputé 34 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, mais n’est plus autant indispensable à son coach qu’il l’était auparavant. Souvent remplaçant, il pourrait être tenté d’aller retrouver plus de temps de jeu ailleurs lors du mercato estival. En Ligue 1, plusieurs clubs aimeraient le rapatrier.

Selon “Fichajes“, l’OM s’est récemment renseigné auprès du club madrilène sur la situation de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Deux autres clubs de l’élite son également intéressés : l’AS Monaco et l’OL. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Thomas Lemar est évalué à 40 millions d’euros par le site Transfertmarkt.

De leur côté, les Colchoneros ne sont pas contre une vente de l’international français.

🔴 Les dirigeants Marseillais aurait pris des renseignements sur la situation de 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐋𝐞𝐦𝐚𝐫 🇫🇷 qui évolue a L'Atlético Madrid 🇪🇸.



🔄 Les autres club qui serait intéressé en Ligue 1 Lyon et l'ASM#MercatOM | #TeamOM | #PSGOM



(Fichajes) pic.twitter.com/uoxvCTqqre — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) April 18, 2022

