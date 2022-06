OM, OL, ASSE, FC Nantes - Mercato : fin en queue de poisson du dossier Veretout ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Après trois saisons passées à l'AS Roma, Jordan Veretout, qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho, devrait quitter le club de la Louve cet été. En France, l'ancien joueur du FC Nantes et de l'AS Saint-Etienne est courtisé par l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.

Veretout vers un retour à la Fiorentina ?

Mais le milieu de terrain français, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Giallorossi, pourrait plutôt rester en Serie A la saison prochaine. En effet, selon les informations de la radio italienne, Lady Radio, Jordan Veretout voudrait retourner à la Fiorentina, club où il a déjà évolué entre 2017 et 2019. Il aurait demandé à ses agents de sonder la Viola sur la possibilité d'un retour.

Fabien Chorlet

Rédacteur