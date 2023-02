OM, OL, FC Nantes - Mercato : Thauvin explique son choix de rejoindre Udinese

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Exit les Tigres. Florian Thauvin revient en Europe et c'est à l'Udinese qu'il va poursuivre sa carrière malgré des rumeurs l’envoyant du côté du FC Nantes ou de l’Olympique Lyonnais. Un choix qu'il a expliqué ce jeudi en conférence de presse.

« J’ai reçu beaucoup d’appels du club »

« Les premiers jours se sont très bien passés, a-t-il expliqué. Je voulais remercier le club et le directeur pour avoir fait tout ce qui était possible pour m’amener ici, dans l’un des meilleurs championnats du monde. Je suis très heureux, le club est magnifique. J’ai été impressionné par les installations, le stade, le terrain. J’ai choisi l’Udinese parce que j’ai reçu beaucoup d’appels du club. Pour un joueur, il est important de se sentir en confiance et de savoir que le club a un plan pour lui. Je les remercie pour cette confiance et je veux me rendre disponible immédiatement en travaillant dur. J’ai fait la préparation avec les Tigres, mais j’ai joué peu de matchs dans cette première partie du championnat. Physiquement, je vais bien, mais j’ai besoin de quelques jours de travail et de minutes pour donner le meilleur de moi-même. »

Et à lui d'ajouter... « J’arrive dans une équipe qui fait un bon championnat et qui est septième au classement. Je veux m’adapter rapidement à mes coéquipiers afin d’être disponible, de donner un coup de main et de gagner le plus de matchs possible. » Après les beaux discours, place maintenant au terrain pour tenter de se relancer !

(avec Foot Mercato)